Detienen a ex seremi de Salud de Magallanes: qué se sabe de la denuncia que terminó con la exautoridad arrestada

El exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, quedó detenido y a disposición de la justicia luego de una denuncia por un presunto abuso sexual ocurrido en su domicilio particular, hecho que es investigado por el Ministerio Público.

De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, la denuncia habría sido presentada por una persona que había sido contratada para prestar servicios sexuales.

Según la investigación inicial, tras un encuentro que en primera instancia habría sido consentido, el denunciante acusa que la exautoridad le habría suministrado alguna sustancia sin su consentimiento, tras lo cual habría despertado y constatado una agresión sexual.

🔴AHORA | Minsal solicita la renuncia del seremi de Salud de Magallanes por mantener una investigación en cursohttps://t.co/gZGNWv5JTk — Radio ADN (@adnradiochile) July 25, 2026

El hecho habría ocurrido durante la noche del viernes y terminó con una discusión en el domicilio de Barrientos, la que habría escalado hasta una pelea. Tras la llegada de Carabineros al lugar, el exseremi fue detenido en flagrancia y posteriormente trasladado para el control de detención.

La fiscal de Magallanes, Johana Iribarra, explicó que la detención fue ampliada hasta el martes debido a diligencias pendientes. “Nos encontramos aún realizando diversas diligencias para establecer la dinámica en cómo se produjeron estos hechos, y algunos peritajes también que se encuentran pendientes”, señaló.

Desde la defensa del exseremi, el abogado Juan Carlos Rebolledo negó que su representado haya administrado drogas o sustancias al denunciante y afirmó que no existe antecedente que permita sostener ese punto.

Además, cuestionó que la salida de Barrientos haya sido solicitada formalmente de manera directa. “Nadie le ha pedido formalmente en persona o por un documento renuncia o algo así. Nadie ha hablado con él", dijo.

El Ministerio de Salud informó que solicitó la renuncia de la autoridad regional luego de conocer la existencia de una investigación penal en curso, argumentando que la medida busca resguardar la independencia y transparencia del proceso.

El caso también generó reacciones desde el gremio de trabajadores de la salud. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, Emerson Berríos, pidió activar todos los protocolos de protección para la persona denunciante y señaló que deben revisarse los mecanismos de prevención y sanción al interior del sistema público.