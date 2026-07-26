Deportes La Serena dejó escapar una valiosa victoria en el último suspiro y terminó igualando 3-3 frente a Universidad Católica en el Claro Arena, en el arranque de la segunda rueda de la Liga de Primera 2026.

El agónico empate, sellado con un fortuito gol de tiro libre de Fernando Zampedri a los 90+8′, no cayó nada bien entre los hinchas granates. Y es que una vez finalizado el partido, un grupo de fanáticos increpó e insultó al cuerpo técnico del equipo en las afueras del recinto precordillerano.

El principal apuntado fue Felipe Gutiérrez, técnico del elenco papayero, quien fue encarado por un hincha mientras abandonaba el estadio. “Tú sabes quién te salva”, le gritó el fanático, provocando una inmediata y desafiante respuesta del entrenador: “¿Quién me salva?”.

Pero la tensión no terminó ahí. Tras ese intercambio, Francisco Bozán, actual gerente de desarrollo de Deportes La Serena, se enfrascó en una fuerte discusión con los mismos hinchas a las afueras del Claro Arena.

“Te ríes de nosotros, hueón, así tratas al hincha. Cuántos años hemos sufrido por tu culpa y por tu jefe. Eres una marioneta, conch...”, fue parte de lo que le dijeron al exDT.

“Valoras lo que tienes. Hoy día tienen un complejo... Entonces no entiendes de fútbol”, respondió Bozán en medio de la discusión, para luego retirarse del lugar.