Partidos del fútbol chileno hoy 26 de julio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online?

Hoy, domingo 26 de julio, el fútbol chileno sigue movido con una agenda que contempla seis partidos.

Tres de ellos son por la fecha 16 de la Liga de Primera, mientras que los tres restantes son de la jornada 16 de la Primera B.

Liga de Primera

La acción de día domingo la abrirán Ñublense y Palestino, que se enfrentarán en el Estadio Nelson Oyarzún a las 15:00 horas, con arbitraje de Juan Lara Luco. Este partido será transmitido por TNT Sports Premium y HBO Max.

Más tarde, Audax Italiano recibirá a la Universidad de Chile en el Bicentenario de La Florida a partir de las 17:30 horas, con el juez Cristián Garay dirigiendo el encuentro. Este compromiso será transmisión de ADN Deportes y por televisión podrás verlo por TNT Sports Premium y HBO Max.

Cerrarán la jornada Deportes Concepción y O’Higgins, que se verán las caras en el Estadio Ester Roa desde las 20:30 horas, con arbitraje de Mathias Riquelme. Este partido será transmitido por TNT Sports Premium y HBO Max.

Primera B

El primer partido del domingo en la división de plata lo disputarán Deportes Puerton Montt y Deportes Antofagasta a partir de las 12:30 horas en el Estadio Chinquihue, con arbitraje de Francisco Gilabert y transmisión de TNT Sports Premium y HBO Max.

A la misma hora, Rangers y Deportes Copiapó se medirán en el Bicentenario Iván Azocar. El partido será arbitrado por Gastón Phillipe y podrás verlo a través de TNT Sports y HBO Max.

Cierran la jornada de domingo San Marcos de Arica y Magallanes que se verán las caras en el Estadio Carlos Dittborn a las 17:30 horas. Rodrigo Farías será el juez del encuentro, que será transmisión de TNT Sports y HBO Max.