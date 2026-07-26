Violenta encerrona en Lampa: desnudan a conductor y detienen a dos presuntos asaltantes

Santiago

Dos hombres fueron detenidos luego de una violenta encerrona registrada la tarde del sábado en la comuna de Lampa, donde una pareja fue atacada por un grupo de seis delincuentes armados que los obligó a descender de un furgón, golpeó a las víctimas y robó los vehículos en los que se movilizaban.

El hecho ocurrió cerca de las 15:30 horas en calle La Roblería, cuando los afectados fueron interceptados por otro vehículo que bloqueó su paso.

Según informó el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, seis sujetos descendieron del automóvil portando una escopeta, martillos, fierros y armas cortopunzantes.

Los delincuentes rompieron los vidrios del furgón para obligar a la pareja a bajar. Durante el asalto, uno de los sujetos realizó tres disparos al aire mientras amenazaba a las víctimas con utilizar el arma si no obedecían.

De acuerdo con la Fiscalía, los asaltantes además desnudaron al conductor y agredieron a la mujer antes de escapar con el furgón de las víctimas y el vehículo utilizado para cometer el delito.

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La rápida alerta de testigos permitió que Carabineros iniciara una persecución, la que culminó con la interceptación del furgón robado. Los ocupantes intentaron huir a pie, pero dos de ellos fueron detenidos.

Los imputados corresponden a dos hombres chilenos de 38 y 31 años, quienes fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Colina para su respectivo control de detención.

En el sitio del suceso, personal policial incautó vainas de los disparos efectuados durante el robo, antecedentes que serán incorporados a la investigación.

Pese a la violencia del ataque, la Fiscalía informó que ambas víctimas resultaron con lesiones de carácter leve.