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VIDEOS. Con un rebote la UC rescata un angustiante empate ante un Deportes La Serena en el Claro Arena

Los ‘cruzados’ lo ganaban tranquilamente, pero terminaron rescatando un empate en los descuentos.

Gonzalo Miranda

Universidad Católica y Deportes La Serena repartieron puntos en Las Condes

Universidad Católica y Deportes La Serena repartieron puntos en Las Condes

Cerrando la jornada sabatina de la fecha 16 de la Liga de Primera, Universidad Católicay Deportes La Serena protagonizaron un partidazo en el Claro Arena.

Fernando Zampedri (28′) desde el punto penal y Eugenio Mena (40′) pusieron rápidamente en ventaja a los ‘cruzados ante sus hinchas en Las Condes.

El problema para los valientes ‘cruzados’ que desafiaron el frío del Claro Arena fue que su equipo, en el segundo tiempo, literalmente se descalabró: en poco más de 10 minutos, el cuadro ‘papayero’ se lo dio vuelta gracias a un doblete de Gonzalo Figueroa (72′, 85′) y Matías Marín (80′).

Cuando los tres puntos se iban para La Portada, una falta innecesaria permitió un tiro que Fernando Zampedri (90′+8), gracias a un rebote, anotara el final empate 3-3.

Con el marcador cerrado, la UC ratifica su segundo lugar en la Liga de Primera con 27 puntos, pero ahora a 12 puntos de distancia del superlíder del torneo, Colo Colo que tiene 39 unidades. Deportes La Serena es undécimo (11) con 19 puntos.

En la próxima fecha, Universidad Católica visitará a Deportes Concepción en el sur del país, mientras que Deportes La Serena será local en La Portada ante O’Higgins.

Los goles del partido

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