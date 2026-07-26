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Enel realizará cortes programados de luz este domingo en siete comunas de la RM

Las interrupciones del suministro eléctrico afectarán sectores específicos de Santiago, Providencia, Lampa, Ñuñoa, Renca, San Joaquín y Las Condes, con una duración de hasta ocho horas.

Verónica Villalobos

Enel realizará cortes programados de luz este domingo en siete comunas de la RM

Enel realizará cortes programados de luz este domingo en siete comunas de la RM / Pablo Ovalle Isasmendi

Santiago

Enel Distribución informó que este domingo 26 de julio realizará cortes programados de suministro eléctrico en distintos sectores de siete comunas de la Región Metropolitana, debido a trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la red.

Las interrupciones afectarán zonas específicas de las comunas de Santiago, Providencia, Lampa, Ñuñoa, Renca, San Joaquín y Las Condes, por lo que no se extenderán a la totalidad de cada comuna.

Según la empresa, los trabajos podrían prolongarse por hasta ocho horas, motivo por el cual fueron informados con anticipación para que los clientes puedan planificar sus actividades y minimizar los inconvenientes.

Enel explicó que estos cortes programados tienen como objetivo mejorar la calidad del servicio, realizar labores de mantenimiento en la red eléctrica y ejecutar conexiones de nuevos clientes al sistema.

La distribuidora invitó a los usuarios a revisar el detalle de las calles, sectores y horarios afectados a través de su plataforma web, donde se encuentra disponible el mapa actualizado de las interrupciones programadas.

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