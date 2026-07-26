Continúa la suspensión de clases en Chile: estas son las comunas afectadas para este lunes 27 de julio

El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó que se mantendrá la suspensión de clases en cinco comunas del país durante este lunes 27 de julio, debido a las consecuencias provocadas por el sistema frontal que ha dejado daños en distintas zonas de Chile.

La medida afecta a establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media, principalmente en las regiones de Atacama y Coquimbo, donde las autoridades continúan evaluando los efectos de las intensas precipitaciones y las emergencias asociadas al evento meteorológico.

En la Región de Atacama, la suspensión se extenderá por tres jornadas, entre el lunes 27 y el miércoles 29 de julio, para las comunas que forman parte de la provincia de Huasco: Vallenar, Freirina, Huasco y Alto del Carmen.

En tanto, en la Región de Coquimbo, la interrupción de actividades escolares regirá solo durante este lunes 27 de julio en la comuna de La Higuera.

Desde el Mineduc señalaron que los establecimientos educacionales que se encuentren fuera de estas zonas, pero que presenten daños o condiciones que impidan el normal funcionamiento, podrán solicitar la suspensión de clases ante la respectiva Seremi de Educación regional.

Además, la cartera precisó que aquellos colegios que registren una baja asistencia durante los días posteriores al retorno de actividades no tendrán una disminución en la subvención correspondiente.

La autoridad educativa mantiene el monitoreo de la situación en las zonas afectadas por el sistema frontal, mientras continúan las labores de evaluación y recuperación de infraestructura dañada por las lluvias.