¡Remezón en la U! Cecilia Pérez rompe el silencio y cuenta la verdad sobre el posible fichaje de Alexis Sánchez / NurPhoto

En medio de un periodo de definiciones en lo deportivo e institucional, la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, ofreció una extensa conferencia de prensa donde abordó los principales temas que rodean el presente de Universidad de Chile.

Respecto a la conformación del plantel para la segunda rueda del torneo nacional y la Copa Chile, la dirigenta enfatizó que la institución se maneja bajo estrictos protocolos internos y que solo se considerarán refuerzos una vez que estén formalizados ante los medios.

Sobre la relación con el cuerpo técnico encabezado por Fernando Gago, Pérez aseguró que existe un trabajo coordinado junto a la gerencia deportiva para cumplir con las necesidades del equipo antes del cierre del libro de pases el próximo 13 de agosto. “Si tú quieres estar en la Universidad de Chile, tienes que ser competitivo siempre y hasta el final; mojar la camiseta siempre”, sostuvo.

Consultada sobre el permanente rumor de un eventual retorno de Alexis Sánchez al fútbol chileno para vestir de azul, la directiva prefirió mantener la cautela sin ocultar el deseo de la hinchada.

“Jamás voy a revelar si uno está en negociaciones con tal o cual jugador. Voy a sostener lo que cabe en el corazón de todos los que somos hinchas de la U: qué ganas, qué gusto y qué sueño sería que Alexis llegara a nuestro club. Sería maravilloso (...) Si no, uno respeta y esperará el momento para que él pueda eventualmente terminar su carrera en la U”, esgrimió.

Por último, la dirigente confirmó coordinaciones con el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes (IND) para asegurar que el cuadro estudiantil mantenga su localía en el Estadio Nacional, desmintiendo la búsqueda de recintos alternativos tras la confirmación de eventos culturales como el concierto de la banda surcoreana BTS.

Pérez recalcó que las fechas del fútbol no se cruzan con los espectáculos y que existen las certezas técnicas sobre la protección del césped: “No topamos con los días de los recitales. Se ha dado la certeza pública de que los cambios en la memoria técnica cumplen con los parámetros para asegurar que la cancha va a estar bien. Queremos jugar donde corresponde”, concluyó.