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VIDEOS. La U no baja los brazos: vence al Audax Italiano y se mete en la lucha por el “Chile 2″ para el 2027

Los azules batallaron arduamente para vencer a los ‘itálicos’ en el sector sur de la Región Metropolitana.

Gonzalo Miranda

La U derrotó al Audax por la Liga de Primera

La U derrotó al Audax por la Liga de Primera

Continuando con la acción de la jornada 16 de la Liga de Primera 2026, Audax Italiano y la Universidad de Chile midieron fuerzas este domingo en el Estadio Bicentenario La Florida.

Tras un comiendo de partido flojo por parte de ambas escuadras, inesperadamente fueron los azules quienes se pusieron en ventaja. Luego de una buena asistencia de Eduardo Vargas, Agustín Arce (22′) adelantó al ‘Romántico Viajero’ en el césped sintético.

Volviendo del entrentiempo, el local encontró un rápido empate para dejar contra las cuerdas a los universitarios. Un certero cabezazo de Federico Mateos (57′) infló las mallas de Gabriel Castellón para el 1-1 transitorio.

Con el empate, la Universidad de Chile despertó por la necesidad de obtener los tres puntos y, tras varias llegadas de peligro, llegó el premio: tras una mala salida del cuadro local en defensa, Eduardo Vargas (76′) batió la resistencia de Tomás Ahumada para desnivelar el marcador otra vez.

Finalizado el encuentro, la Universidad de Chile salta a la tercera posición junto a la UC con 27 puntos, pero lejos del líder de la Liga de Primera que es Colo Colo con 39 unidades.

En la próxima fecha, los ‘itálicos’ visitarán a la Universidad de Concepción en el sur del país el viernes 31 de julio, mientras que el ‘Romántico Viajero’ será local en el Estadio Nacional ante Huachipato el domingo 2 de agosto desde las 17:30 horas.

Los goles del partido

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