Se cae un fichaje en Universidad de Chile: decisión tomada

Universidad de Chile sufrió un inesperado revés en el mercado de fichajes. Cuando la llegada de Valentín Gauthier parecía prácticamente cerrada, un inconveniente de última hora frenó la operación y el defensor uruguayo finalmente no llegará al club.

El central charrúa, de 22 años, arribó al país el pasado jueves con la intención de firmar su contrato. Sin embargo, no logró superar los exámenes médicos debido a una lesión en uno de sus tobillos, situación que terminó por frustrar su arribo a los azules.

Según pudo conocer ADN Deportes, Gauthier sufrió un fuerte esguince hace tres semanas durante la pretemporada del León de México, club dueño de su pase. La lesión dejó secuelas óseas en su tobillo derecho, situación que fue detectada durante las pruebas médicas.

Si bien el problema fue catalogado como menor, Universidad de Chile decidió no arriesgarse con la contratación y finalmente optó por dar un paso al costado en la negociación, decisión que fue confirmada en las últimas horas por el periodista César Luis Merlo.

Así, Fernando Gago pierde a uno de los refuerzos que tenía contemplados para fortalecer el plantel de cara al segundo semestre. Por ahora, la única incorporación confirmada por la U es la del joven extremo argentino Gonzalo Reyna, por lo que la dirigencia azul deberá seguir buscando alternativas en el mercado.