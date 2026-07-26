“No es fácil irse así de un club, los voy a extrañar mucho; ayer me despedí y terminamos llorando todos”

Felipe Mora tuvo una despedida perfecta de Portland Timbers. Antes de partir al fútbol mexicano para convertirse en nuevo refuerzo del Atlético San Luis, el delantero chileno anotó un doblete en la victoria sobre Real Salt Lake, en lo que fue su último partido en la MLS.

El atacante de 32 años fue titular y marcó a los 56′ y 67′, revirtiendo el marcador para darle el triunfo por 2-1 a su equipo. Luego, a los 72′, fue sustituido por su compatriota Alexander Aravena bajo una completa ovación de la hinchada.

Tras el pitazo final, Mora protagonizó una emotiva conferencia de prensa para despedirse oficialmente del club estadounidense, poniendo fin a un exitoso ciclo de siete temporadas donde disputó 173 partidos, anotó 56 goles y entregó 17 asistencias.

“Cuando llegué en el 2020 empezó la pandemia y fue un momento de mucha incertidumbre, por llegar a un país nuevo, con un idioma nuevo. Pero estoy agradecido siempre del club, porque desde el primer momento en que llegué me hicieron sentir el cariño. También a mi familia, que siempre es la que me acompaña a todos lados", comenzó declarando.

“No es fácil estar tanto tiempo en un club. Como lo dije la primera vez, cuando llegué esperaba hacer muchos goles y creo que lo hice. Me voy muy contento, con la frente en alto. No es fácil irse así de un club. Los voy a extrañar mucho, pero esto es así y es fútbol", agregó con la voz entrecortada.

La emotiva despedida de Felipe Mora de Portland Timbers

En esa línea, el exUniversidad de Chile señaló que “ahora entienden por qué la emoción del día miércoles. Solamente tengo palabras de agradecimiento. Portland es uno de los clubes más importantes que he tenido en mi carrera por el tiempo que estuve. Este club es una linda familia, tiene una afición increíble que muy pocos clubes la tienen. Mi hija nació acá y espero en un futuro venir“.

Además, Mora recordó uno de los momentos más difíciles de su carrera, cuando sufrió una grave lesión en la rodilla izquierda. “Pasé momentos muy alegres y un momento muy triste cuando pasó la lesión de mi rodilla. Se dudó mucho si es que podía volver a jugar al fútbol, pero mi familia siempre estuvo conmigo apoyándome", confesó.

“En ese momento también la gente del club se portó muy bien conmigo. Los kinesiólogos también me apoyaron mucho,me ayudaron mucho en la recuperación. Siempre voy a ser un agradecido del club, de los fisioterapeutas, de los utileros, de los cocineros. Ayer me despedí del club y terminamos llorando todos", concluyó.