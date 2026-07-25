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Inesperado revés en el mercado de la U: un fichaje se complica y queda en suspenso

Según información de ADN Deportes, Valentín Gauthier no superó los exámenes médicos y aún no ha podido firmar su contrato con los azules.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Rocío Ayala

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

El defensa uruguayo Valentín Gauthier llegó el pasado jueves a nuestro país para convertirse en nuevo refuerzo de Universidad de Chile. Sin embargo, su fichaje sufrió un inesperado contratiempo.

Según información de ADN Deportes, el zaguero de 22 años no superó los exámenes médicos de rigor, situación que le ha impedido firmar su contrato con los azules.

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La razón por la que el jugador no superó las pruebas médicas se debe a un problema menor en el tobillo, molestia que arrastraba desde su paso por León de México y que ahora pone en duda su incorporación a la U.

Pese al complejo escenario, desde el conjunto azteca mantienen el optimismo y aseguraron a ADN Deportes que “aún se puede dar”, por lo que las próximas horas serán claves para definir el futuro del central charrúa.

En su llegada a Chile, Gauthier había asegurado ante los medios que se encontraba en buenas condiciones físicas. “Llego muy bien. Hice toda la pretemporada en León. Me he estado preparando como si fuera a jugar mañana, así que físicamente estoy muy bien”, dijo en su arribo al aeropuerto de Santiago.

Fernando Gago, en tanto, evitó referirse al jugador en la conferencia de prensa previa al duelo de este domingo frente a Audax Italiano, considerando que aún no ha sido presentado oficialmente por el club.

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