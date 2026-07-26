Tras un explosivo debut en la capital con su Lux Tour , un inesperado momento de humor marcó la segunda presentación de Rosalía en Chile.

Durante el concierto realizado este sábado 25 de julio, la cantante española protagonizó una particular interacción con una fanática que terminó generando risas entre el público y dejó a la artista visiblemente sorprendida.

El episodio ocurrió cuando la intérprete conversaba con Isabel, una seguidora que llegó al espectáculo con un mensaje especial: contó que había terminado su relación de pareja para poder asistir al concierto, luego de que su expareja, un “Perla”, no quisiera que fuera. La historia emocionó a los asistentes y fue recibida con una ovación por parte del público.

Pero no todo fue emoción, ya que al preguntarle de dónde venía, la fan respondió a la artista que era de Calama. Ante esto, Rosalía, sin conocer la ciudad nortina, reaccionó con entusiasmo: “Ay, qué bonito, Calama. Yo no lo conozco. Tendré que ir, me queda pendiente”.

Sin embargo, la respuesta de la intérprete de Despechá provocó una inesperada reacción en el recinto. Es que gran parte del público comenzó a gritar “¡No!”, entre risas y sorpresa, intentando advertirle en tono de broma sobre la fama que tiene Calama dentro de Chile como una ciudad poco atractiva para visitar.

Rosalía, confundida por la reacción, continuó destacando la belleza natural del país y señaló que imaginaba que el lugar debía ser hermoso.

La situación generó un divertido intercambio entre la cantante y sus fanáticos, quienes insistían entre carcajadas en que “no fuera”.

El momento rápidamente se transformó en uno de los registros más comentados de la segunda fecha de su paso por Chile, combinando la emoción del encuentro con Isabel y una particular muestra del humor local que dejó a Rosalía sin entender del todo la situación.