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Rosalía convirtió el Movistar Arena en un escenario de teatro, música y confesiones

La cantante española inició su serie de cuatro conciertos en Chile con una puesta en escena que combinó ballet, música clásica, electrónica y reguetón. Uno de los momentos más comentados de la noche fue la participación de una reconocida artista chilena en el ya característico “confesionario” del LUX Tour.

Verónica Villalobos

Matías Castillo

Rosalía convirtió el Movistar Arena en un escenario de teatro, música y confesiones

Rosalía convirtió el Movistar Arena en un escenario de teatro, música y confesiones

03:16

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Rosalía regresó a Chile la noche de este viernes para presentar el primero de los cuatro conciertos que ofrecerá en el Movistar Arena como parte de su gira LUX Tour, un espectáculo que destacó por su propuesta teatral y una cuidada puesta en escena que recorrió distintos estilos musicales.

La artista española apareció sobre el escenario tras una obertura interpretada por una orquesta en vivo dirigida por la cubana Yudania Gómez Heredia. Desde ese momento, el concierto dio paso a un recorrido que mezcló música clásica, electrónica, reguetón, bachata y canto lírico, acompañado por escenografías, coreografías y efectos visuales que marcaron cada uno de los actos del show.

El espectáculo comenzó con “Sexo, violencia y llantas”, seguido por “Reliquia”, “Porcelana” y “Divinize”, mientras que Rosalía interactuó con el público y recordó sus anteriores visitas a Chile, agradeciendo el cariño de sus seguidores.

Durante la segunda parte del concierto, el ambiente cambió por completo con canciones como “Berghain”, “Saoko”, “La Fama” y “La Combi Versace”, que transformaron el recinto en una verdadera fiesta.

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con el denominado “confesionario”, una dinámica incluida en el LUX Tour en la que un invitado comparte una historia personal ante el público. En esta oportunidad, la elegida fue la cantante chilena Francisca Valenzuela, quien relató una breve historia de amor con un músico que terminó tras descubrir una infidelidad. Aunque los asistentes insistieron en conocer la identidad del hombre, la artista optó por mantenerla en reserva.

Tras ese relato, Rosalía interpretó “La Perla”, una de las canciones más representativas de su nueva etapa musical.

La recta final del concierto estuvo marcada por algunos de los mayores éxitos de la española, entre ellos “Bizcochito”, “Despechá” y “CUUUUuuuuuute”, antes de cerrar con “Magnolias”, en un desenlace de tono íntimo y emotivo.

Con una propuesta que combinó música, teatro, danza y una fuerte conexión con el público, Rosalía dio inicio a su paso por Chile con un espectáculo que fue ovacionado por los asistentes y que continuará durante los próximos días con otras tres presentaciones en el Movistar Arena.

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