Misterio en Barros Luco tras hallazgo de persona fallecida: Fiscalía inició investigación para aclarar qué ocurrió

Carabineros informó durante la mañana de este domingo el hallazgo de una persona fallecida en el sector de Barros Luco, en la Región Metropolitana, iniciando una investigación para establecer las circunstancias del deceso.

La comisaria de la 4ª Comisaría y el suboficial mayor Daniel Palma Yáñez señalaron que, tras tomar conocimiento del hecho, se realizó la coordinación con el Ministerio Público, que instruyó diversas diligencias a personal policial y a la sección de investigación correspondiente.

Según detallaron, hasta ahora no se ha logrado establecer la identidad de la persona fallecida ni las causas que provocaron su muerte.

Además, indicaron que, de acuerdo con antecedentes recopilados en el lugar, se trataría presuntamente de una persona en situación de calle.

Respecto a la existencia de eventuales lesiones atribuibles a terceras personas, Carabineros señaló que esa información continúa siendo parte de las indagatorias, mientras los equipos especializados realizan las pericias y diligencias solicitadas por la Fiscalía.