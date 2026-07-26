Violento portonazo en Colina: delincuentes intimidaron a conductor con un rifle

Santiago

Un conductor de 44 años fue víctima de un violento portonazo la noche del sábado en la comuna de Colina, luego de ser interceptado por cuatro delincuentes armados mientras esperaba ingresar a un condominio.

El hecho ocurrió cerca de las 20:30 horas, cuando la víctima permanecía al interior de su vehículo frente al acceso de su domicilio.

Según informó el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, los asaltantes portaban un cuchillo, una pistola y un arma de fuego larga tipo rifle, con las que intimidaron al conductor para obligarlo a entregar el automóvil.

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Ante la resistencia de la víctima, los delincuentes golpearon los vidrios del vehículo hasta romper el cristal de la puerta del copiloto. Posteriormente, lo sacaron por la fuerza, lo amenazaron de muerte, lo lanzaron al suelo y lo agredieron con golpes de pie.

Tras concretar el robo, la banda escapó con el vehículo y dos teléfonos celulares. Mientras parte de los involucrados huyó en el automóvil sustraído, el resto lo hizo en un segundo vehículo que esperaba en las inmediaciones.

Pese a la violencia del ataque, el conductor resultó con lesiones de carácter leve.

La Fiscalía Centro Norte instruyó a la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Octava Comisaría de Colina realizar las primeras diligencias para esclarecer el caso.

La investigación contempla el análisis de cámaras de seguridad, el empadronamiento de testigos y diversos peritajes para identificar a los integrantes de la banda. Hasta el momento no se han registrado personas detenidas y continúan las diligencias para dar con el paradero de los responsables y recuperar el vehículo robado.