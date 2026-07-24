Felipe Mora esta a punto de finalizar una importante etapa en su carrera y ya se prepara para dejar la MLS luego de seis años.

Fue su propio equipo, el Portland Timbers, el que confirmó en redes sociales que el exdelantero de la Universidad de Chile jugará su último partido por el club este sábado ante el Real Salt Lake.

Y su marcha de Estados Unidos no es por que su contrato finalice, sino porque ya tiene todo acordado para cambiar de institución y país.

Según el reporte de Super Deportivo, el centroatacante de 32 años tiene todo acordado para firmar un contrato hasta diciembre de 2027 con el Atlético San Luis de la Liga MX.

Con este traspaso, Felipe Mora confirmaría su retorno al fútbol mexicano, luego de sus pasos por Cruz Azul y Pumas.

Por otro lado, con esto, su regreso a la Universidad de Chile vuelve a postergarse, pese a su interés público de volver al club de sus amores.