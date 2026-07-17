Midtjylland anuncia que rechazó oferta millonaria por Darío Osorio: el monto que piden para dejarlo partir

Darío Osorio sigue siendo el objeto de deseo de muchos en el mercado de fichajes de Europa y ahora se acaba de revelar la primera oferta formal por el atacante chileno.

El gerente deportivo del Midtjylland, Kristian Kjaer, confirmó que recibieron una propuesta de 15 millones del Trabzonspor de Turquía, pero la misma fue directamente rechazada al ser considera insuficiente.

“Es una oferta insuficiente para lo que espera el club por Darío“, señaló el dirigente al medio Campo DK, asegurando también el monto que esperan recibir para dejar salir al ex Universidad de Chile.

“Sin duda queda mucho camino por recorrer antes de que alguien iguale el precio que pedimos, 20 millones de euros, si es que alguien iguala ese precio en este mercado de fichajes", aseguró Kjaer.

Cabe recordar que los azules conservan todavía un 10% del pase de Osorio, por lo que, en caso de qu algún club llegue a la cifra que pide el Midtjylland, la U se quedaría con 5 millones de euros, aproximadamente.