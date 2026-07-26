“El FA necesita un cambio”: Gael Yeomans lanza su campaña para liderar el Frente Amplio

La diputada Gael Yeomans inició su campaña para presidir el Frente Amplio, de cara a las elecciones internas del partido del 15 y 16 de agosto. Su lista, Unidad para Avanzar, competirá por la conducción de la colectividad frente a la actual timonel, Constanza Martínez.

En un acto realizado en San Miguel, con cerca de 250 asistentes, Yeomans presentó un proceso de “escucha programática” para recoger propuestas de la militancia. “Queremos que la militancia participe, por eso hemos lanzado un proceso de escucha programática”, afirmó.

La candidata sostuvo que busca fortalecer al partido como una herramienta política y dar mayor espacio a militantes con trayectoria.

“Nos interesa que la militancia y el partido en sí se vean fortalecidos como herramienta”, señaló, planteando que los cargos internos no deben depender solo del “posicionamiento previo”.

“El FA necesita un cambio”

La parlamentaria también cuestionó al Gobierno de José Antonio Kast, señalando que su agenda “retrocede en derechos” y podría afectar áreas como salud, educación y municipios. “Para eso necesitamos tener fuerza, y eso es lo que buscamos con estas elecciones del Frente Amplio”, sostuvo.

El senador Diego Ibáñez respaldó la candidatura y afirmó que el partido requiere una nueva conducción.

“El FA necesita un cambio, una vocería fuerte, un liderazgo que articule una oposición desde el mundo social”, dijo, agregando que el objetivo es “construir una mayoría social para que el progresismo vuelva a ser gobierno”.