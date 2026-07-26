;

¿Buscas trabajo?: el radical cambio de estrategia de Recursos Humanos que debes conocer

Con una tasa de desocupación de 9,4% durante el trimestre marzo-mayo, Chile enfrenta uno de los escenarios laborales más desafiantes de los últimos años.

ADN Radio

¿Buscas trabajo?: el radical cambio de estrategia de Recursos Humanos que debes conocer

¿Buscas trabajo?: el radical cambio de estrategia de Recursos Humanos que debes conocer / Maskot

El aumento de personas buscando empleo, junto con un mercado más cauteloso para contratar, está cambiando no solo la experiencia de quienes buscan trabajo, sino también la forma en que las empresas gestionan su capital humano.

En este contexto, las gerencias de Personas están dejando atrás un rol centrado principalmente en el reclutamiento para transformarse en actores estratégicos dentro de las organizaciones. Hoy deben equilibrar la necesidad de mantener la productividad, resguardar el talento crítico, fortalecer el liderazgo y preparar a las compañías para responder a un entorno económico cambiante.

Revisa también:

ADN

“Cuando aumenta el desempleo, el rol de las gerencias de Personas deja de estar concentrado en atraer talento y pasa a resguardar la capacidad de la organización para enfrentar un contexto más exigente”, explica Arturo Reyes, Director People Strategy de BDO.

Un mercado laboral más selectivo

Aunque el contexto económico ha llevado a muchas empresas a revisar sus planes de contratación, esto no significa que las incorporaciones se hayan detenido por completo. Más bien, las decisiones de contratación son hoy más estratégicas que hace algunos años.

Las organizaciones priorizan posiciones críticas para el negocio, perfiles especializados y profesionales con capacidad de adaptación, mientras cobran fuerza alternativas como la movilidad interna, el desarrollo de talento y la reconversión de colaboradores antes que ampliar las dotaciones.

“Más que dejar de contratar, muchas organizaciones están contratando de manera más estratégica. Se priorizan posiciones críticas, competencias difíciles de reemplazar y la movilidad interna por sobre la incorporación de nuevo talento”, señala Reyes.

Sin embargo, el especialista advierte que uno de los errores más frecuentes en escenarios de incertidumbre es concentrar todas las decisiones únicamente en la reducción de costos.

Liderazgo y confianza: los activos más importantes

El aumento del desempleo también repercute en quienes mantienen sus puestos de trabajo. La incertidumbre sobre el futuro, la sobrecarga laboral derivada de procesos de reorganización y la presión por mantener resultados convierten al liderazgo en un factor decisivo para la estabilidad de los equipos.

En paralelo, el mercado laboral también está modificando las competencias más demandadas por las empresas. Si bien el conocimiento técnico sigue siendo importante, hoy cobran mayor protagonismo habilidades como la adaptabilidad, el aprendizaje continuo, el pensamiento analítico, el liderazgo colaborativo y la capacidad de utilizar herramientas digitales e inteligencia artificial para aumentar la productividad.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad