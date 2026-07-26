¿Buscas trabajo?: el radical cambio de estrategia de Recursos Humanos que debes conocer

El aumento de personas buscando empleo, junto con un mercado más cauteloso para contratar, está cambiando no solo la experiencia de quienes buscan trabajo, sino también la forma en que las empresas gestionan su capital humano.

En este contexto, las gerencias de Personas están dejando atrás un rol centrado principalmente en el reclutamiento para transformarse en actores estratégicos dentro de las organizaciones. Hoy deben equilibrar la necesidad de mantener la productividad, resguardar el talento crítico, fortalecer el liderazgo y preparar a las compañías para responder a un entorno económico cambiante.

“Cuando aumenta el desempleo, el rol de las gerencias de Personas deja de estar concentrado en atraer talento y pasa a resguardar la capacidad de la organización para enfrentar un contexto más exigente”, explica Arturo Reyes, Director People Strategy de BDO.

Un mercado laboral más selectivo

Aunque el contexto económico ha llevado a muchas empresas a revisar sus planes de contratación, esto no significa que las incorporaciones se hayan detenido por completo. Más bien, las decisiones de contratación son hoy más estratégicas que hace algunos años.

Las organizaciones priorizan posiciones críticas para el negocio, perfiles especializados y profesionales con capacidad de adaptación, mientras cobran fuerza alternativas como la movilidad interna, el desarrollo de talento y la reconversión de colaboradores antes que ampliar las dotaciones.

“Más que dejar de contratar, muchas organizaciones están contratando de manera más estratégica. Se priorizan posiciones críticas, competencias difíciles de reemplazar y la movilidad interna por sobre la incorporación de nuevo talento”, señala Reyes.

Sin embargo, el especialista advierte que uno de los errores más frecuentes en escenarios de incertidumbre es concentrar todas las decisiones únicamente en la reducción de costos.

Liderazgo y confianza: los activos más importantes

El aumento del desempleo también repercute en quienes mantienen sus puestos de trabajo. La incertidumbre sobre el futuro, la sobrecarga laboral derivada de procesos de reorganización y la presión por mantener resultados convierten al liderazgo en un factor decisivo para la estabilidad de los equipos.

En paralelo, el mercado laboral también está modificando las competencias más demandadas por las empresas. Si bien el conocimiento técnico sigue siendo importante, hoy cobran mayor protagonismo habilidades como la adaptabilidad, el aprendizaje continuo, el pensamiento analítico, el liderazgo colaborativo y la capacidad de utilizar herramientas digitales e inteligencia artificial para aumentar la productividad.