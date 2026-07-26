Eduardo Vargas y su reencuentro con los goles: “Siempre quiero estar jugando para ayudar a la U”

Continuando con la acción de la jornada 16 de la Liga de Primera 2026, Audax Italiano y la Universidad de Chile disputaron un partidazo este domingo en La Florida, encuentro donde los azules impusieron sus términos y sumar tres importantes puntos.

Agustín Arce (22′) y Eduardo Vargas (76′) marcaron los goles universitarios, que arrancaron con una victoria el segundo semestre del Campeonato Nacional.

Tras el encuentro, vino el momento de los análisis, el que estuvo en palabras de Eduardo Vargas: “estamos muy contentos de arrancar así con una victoria, partimos flojitos en el primer tiempo, pero somos un equipo maduro y lo supimos resolver bien”, partió diciendo.

En conversación con TNT Sports, el goleador de los azules agregó que “somos un equipo grande, tenemos que ir a buscar el resultado siempre. Estamos felices con mis compañeros porque hicimos una buena mini pretemporada”, dijo.

“Estoy bien, con un poco de dolor (por su última lesión), pero siempre quiero estar jugando para ayudar a la U. Estoy feliz porque estoy haciendo goles, pero más estoy por el equipo que tenemos que pelear en los puestos de arriba”, complementó y cerró Eduardo Vargas.

Finalizado el encuentro, la Universidad de Chile salta a la tercera posición junto a la UC con 27 puntos, pero lejos del líder de la Liga de Primera que es Colo Colo con 39 unidades.

En la próxima fecha, el ‘Romántico Viajero’ será local en el Estadio Nacional ante Huachipato el domingo 2 de agosto desde las 17:30 horas.