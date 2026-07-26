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Fernando Gago no se conforma pese a la victoria de la U en La Florida: “Tenemos que seguir trabajando”

El adiestrador argentino de los azules valoró los tres puntos ante el Audax, pero aseguró que el objetivo “es seguir creciendo”.

Gonzalo Miranda

Fernando Gago, entrenador de la Universidad de Chile

Fernando Gago, entrenador de la Universidad de Chile / Sebastian Beltran Gaete

Continuando con la acción de la jornada 16 de la Liga de Primera 2026Audax Italiano y la Universidad de Chile midieron fuerzas este domingo en el Estadio Bicentenario La Florida.

Con goles de Agustín Arce (22′) y Eduardo Vargas (76′) los universitarios arrancaron con una victoria el segundo semestre del Campeonato Nacional, duelo que fue analizado por Fernando Gago.

El entrenador de los azules comentó tras el partido que “sabemos la capacidad del rival, que está en un proceso nuevo con un nuevo entrenador, siempre tendrán motivación. En líneas generales fue un buen partido”, partió diciendo.

Sobre lo vivido en el segundo tiempo, Gago dijo que “el equipo pudo salir rápido del golpe, no nos sentimos cómodos volviendo del entretiempo, tenemos que corregir varias cosas”, agregó en conversación con TNT Sports.

Más allá de la complicación por el empate, el adiestrador argentino sostuvo que “el segundo tiempo hubo cosas importantes porque los chicos se van adpatando situaciones de partido. Tenemos que seguir trabajando, lo nuestro es seguir creciendo partido a partido y generar una identidad de juego”, cerró Fernando Gago.

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