Encuesta Cadem: 73% cree que Mara Sedini salió del Gobierno por falta de experiencia y preparación

La encuesta Plaza Pública de Cadem, publicada este domingo 26 de julio, abordó la polémica tras las declaraciones de la exvocera Mara Sedini, quien aseguró que durante su paso por La Moneda no fue “absolutamente auténtica” y que se dejó presionar por personas dentro del Ejecutivo.

Según el sondeo, un 73% de los encuestados cree que Sedini dejó el cargo por su falta de experiencia y preparación, mientras que solo un 13% considera que hubo un supuesto sabotaje del equipo de Gobierno para sacarla de sus funciones.

Además, un 57% evaluó como incorrecto que la exministra hiciera públicas sus críticas contra la actual administración, frente a un 34% que respaldó sus dichos. Entre los identificados con la izquierda, el apoyo a sus declaraciones llegó al 50%.

#Cadem 73% cree que Mara Sedini dejó de ser ministra por su falta de experiencia y preparación para el cargo ➡️ https://t.co/UpjhTVzZ0S

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Evaluación del gabinete del Presidente Kast

En la evaluación del gabinete, los ministros mejor valorados fueron Iván Poduje (53%), May Chomalí (52%, +7 puntos), Daniel Mas (51%, +4 puntos), María Jesús Wulf (50%, -1 punto) y Claudio Alvarado (50%, -4 puntos).

Entre los peor evaluados aparecen el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con un 34% de respaldo (-5 puntos), seguido por Ximena Rincón (32%, -5 puntos) y Natalia Duco (30%, -2 puntos).

Pese a su baja valoración, Quiroz fue considerado el secretario de Estado más influyente del gabinete, con un 57% de las menciones (+3 puntos).