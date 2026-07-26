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VIDEO. Papelón antes de venir a Chile: Boca fue humillado previo a su encuentro ante O’Higgins por Copa Sudamericana

Al ‘Xeneize’ le hicieron tres goles en el primer tiempo y partió con el pie izquierdo su participación en el Clausura argentino.

Gonzalo Miranda

Boca Juniors fue humillado por Deportivo Riesta

Boca Juniors fue humillado por Deportivo Riesta

Este fin de semana arrancó el Torneo Clausura de la Liga Argentina de Fútbol, instancia donde Boca Juniors fue brutalmente humillado por Deportivo Riesta en solo 45 minutos.

Braian Sánchez (7′), Antony Alonso (23′) y Alexander Díaz (38′) estructuraron un categórico 3-0 en el primer tiempo, marcador que Boca Juniors ni siquiera pudo poner contra las cuerdas en el complemento.

La goleada en contra llega justo cuando el ‘Xeneize’ tenga que venir a Chile para definir su paso a los 8vos de final de Copa Sudamericana ante O’Higgins, en Rancagua.

El duelo entre el ‘capo de provincia’ y Boca está programado para el próximo jueves 30 de julio, desde las 20:30 horas, en el Estadio Bicentenario Codelco El Teniente, el cual podrás escuchar y seguir en vivo junto al equipo de ADN Deportes.

Los goles del partido

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