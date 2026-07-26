“Estas cosas solo me pasan a mí”: influencer española se vuelve viral en Chile tras encuentro con Kidd Voodoo

Durante las últimas semanas, Kidd Voodoo ofreció una serie de conciertos en España, país donde accidentalmente vivió un hecho que lo volvió viral junto a una influencer de dicho territorio.

El pasado viernes, el artista nacional utilizó su cuenta de TikTok para contar que se encontraba en la Gran Vía de Madrid, lugar donde encontró un celular pegado a una pared.

“Estamos en Madrid, aquí con mi hermano, y nos acabamos de encontrar un celular. Lo hemos tratado de prender cualquier rato”, contó.

Finalmente, Kidd Voodoo logró encender el teléfono y se puso en contacto con su dueña que resultó ser la influencer Jana Quiles, quien por su parte compartió los momentos en su cuenta de Instagram.

“Me encantaría decir que es broma, pero me dejé el móvil pegado en un cristal grabando un TikTok”, escribió en el video donde se le ve llegar al lugar donde estaba alojándose el artista nacional.

“Me lo dejé pegado con la típica ventosa de influencer, me grabé un TikTok y me piré a mi casa”, contó la española.

“El móvil lo he recuperado. Imagínate mi amiga Zulu metiéndose a TikTok y viendo cómo un cantante chileno, todo famoso, empieza a hacer un vídeo con mi móvil. Imagínate mi cara, que estas cosas solo me pasan a mí. Entre todos conseguimos contactar con él y me lo ha devuelto”, terminó.