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VIDEOS. “Estas cosas solo me pasan a mí”: influencer española se vuelve viral en Chile tras encuentro con Kidd Voodoo

El cantante nacional encontró el teléfono de la influencer en una de las calles más concurridas de Madrid.

Nicolás Lara Córdova

“Estas cosas solo me pasan a mí”: influencer española se vuelve viral en Chile tras encuentro con Kidd Voodoo

Durante las últimas semanas, Kidd Voodoo ofreció una serie de conciertos en España, país donde accidentalmente vivió un hecho que lo volvió viral junto a una influencer de dicho territorio.

El pasado viernes, el artista nacional utilizó su cuenta de TikTok para contar que se encontraba en la Gran Vía de Madrid, lugar donde encontró un celular pegado a una pared.

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“Estamos en Madrid, aquí con mi hermano, y nos acabamos de encontrar un celular. Lo hemos tratado de prender cualquier rato”, contó.

@kiddvoodoo

si saben de quien es escribanmee #madrid

♬ sonido original - Saatiro

Finalmente, Kidd Voodoo logró encender el teléfono y se puso en contacto con su dueña que resultó ser la influencer Jana Quiles, quien por su parte compartió los momentos en su cuenta de Instagram.

“Me encantaría decir que es broma, pero me dejé el móvil pegado en un cristal grabando un TikTok”, escribió en el video donde se le ve llegar al lugar donde estaba alojándose el artista nacional.

“Me lo dejé pegado con la típica ventosa de influencer, me grabé un TikTok y me piré a mi casa”, contó la española.

“El móvil lo he recuperado. Imagínate mi amiga Zulu metiéndose a TikTok y viendo cómo un cantante chileno, todo famoso, empieza a hacer un vídeo con mi móvil. Imagínate mi cara, que estas cosas solo me pasan a mí. Entre todos conseguimos contactar con él y me lo ha devuelto”, terminó.

@janaquiles

Me encantaría decir que es broma, pero me dejé el móvil pegado en un cristal grabando un tiktok🤡🤡 GRACIAS por el rescate @Saatiro conseguí llegar a mi clase de bachata 🥹 TE DEBO UNA

♬ sonido original - Jana Quiles

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