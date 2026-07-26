Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5456 del domingo 26 de julio

Este domingo 26 de julio se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5456, el premio total alcanzó los $2.900 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5456

Loto: $370 millones

Recargado: $560 millones

Revancha: $50 millones

Desquite: $370 millones

Jubilazo $1.000.000: $720 millones

Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5456 del Loto

Loto: 17, 28, 5, 33, 18, 11

17, 28, 5, 33, 18, 11 Comodín: 29

Multiplicador: 3

Recargado: 41, 19, 24, 18, 3, 38

41, 19, 24, 18, 3, 38 Revancha: 29, 24, 21, 8, 33, 18

29, 24, 21, 8, 33, 18 Desquite: 27, 16, 7, 4, 19, 39

Jubilazo

39, 26, 1, 9, 3, 36

5, 19, 15, 26, 2, 4

38, 37, 39, 13, 34, 9

15, 8, 39, 17, 14, 3

39, 38, 4, 33, 20, 37

Jubilazo 50 años