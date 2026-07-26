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Dani Olmo lanza dura respuesta al ayudante de Argentina que lo golpeó en la final del Mundial: “Falta a la verdad”

“No me hace falta que se disculpe”, afirmó el jugador del Barcelona sobre la agresión que sufrió por parte del asistente de Lionel Scaloni, Roberto Ayala.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Getty Images

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El tenso desenlace de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España sigue dando que hablar. Ahora, el futbolista español Dani Olmo rompió el silencio sobre la agresión que sufrió por parte del asistente de Lionel Scaloni, Roberto Fabián Ayala.

Hace pocos días, el integrante del cuerpo técnico de la ‘Abiceleste’ ofreció disculpas públicas en una entrevista con Esports Migdia en Valencia Capital Radio. “Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos”, afirmó Ayala.

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“Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí. Fue una reacción a un dicho, pero ya está. Si lo veo (a Olmo) obviamente que le pediré las disculpas en persona”, agregó el ‘Raton’.

La contundente respuesta de Dani Olmo

Pese a las disculpas de Ayala, el jugador del Barcelona rechazó su versión de lo ocurrido y le contestó con dureza. “Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a un dicho, es que seguramente no se arrepiente”, dijo en diálogo con Diari de Terrassa.

Pero Olmo fue más allá y señaló: “Está faltando a la verdad, porque no le dije nada, así que a mí no me hace falta que se disculpe. Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad”.

Además, apuntó que “quiero que los hinchas estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos, y sobre todo, de nuestro comportamiento”.

Para cerrar, Olmo reflexionó que “la trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones, y eso comporta una gran responsabilidad. Pero gracias a Dios, lo que es realmente importante es que hemos vivido un Mundial increíble, que el mundo lo vio y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo”.

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