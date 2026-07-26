Prime Video lanza el primer tráiler de la serie “Carrie” y confirma fecha de estreno

Santiago

Prime Video presentó el primer tráiler de la nueva serie basada en “Carrie”, la clásica novela de Stephen King que tuvo una icónica adaptación cinematográfica en 1976.

La producción será protagonizada por la actriz Summer H. Howell, quien interpretará a Carrie White, una joven que llega a una nueva escuela tras la repentina muerte de su padre.

La serie estará a cargo de Mike Flanagan, reconocido por producciones de terror como “The Haunting”, “Midnight Mass” y “The Fall of the House of Usher”. El realizador también ha dirigido películas como “Doctor Sueño”, “Ouija: El origen del mal” y “The Life of Chuck”.

Esta nueva adaptación buscará reimaginar la historia creada por Stephen King para el formato televisivo, manteniendo los elementos de terror psicológico que convirtieron a la obra en un clásico del género.

Prime Video confirmó que la serie “Carrie” se estrenará el próximo 7 de octubre.