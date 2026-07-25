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Productores de pisco responden al ministro Campos tras negar daños agrícolas por sistema frontal: “Una falta de respeto”

Gremios del Valle del Elqui aseguran que el sistema frontal dejó pérdidas en infraestructura, riego y terrenos productivos, mientras continúan evaluando el impacto económico.

Nelson Quiroz

Cristián Pérez

Productores de pisco responden al ministro Campos tras negar daños agrícolas: “Es una falta de respeto”

Productores de pisco responden al ministro Campos tras negar daños agrícolas: “Es una falta de respeto”

04:05

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Continúan las reacciones en las regiones de Coquimbo y Atacama luego de las declaraciones del ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien aseguró que el reciente sistema frontal no generó “daños estructurales” en la agricultura chilena y descartó afectaciones relevantes para los productores de uva pisquera, argumentando que la cosecha había finalizado hace varios meses.

Las palabras del secretario de Estado fueron rechazadas por la Cooperativa Control Pisquero y la Asociación de Productores de Pisco, quienes sostienen que los efectos del temporal no solo se relacionan con la fruta en las parras, sino también con daños en infraestructura agrícola, sistemas de riego, caminos rurales, predios y plantas de producción.

ADN

25 DE MAYO DEL 2026 / SANTIAGO El ministro de Agricultura, Jaime Campos (en la fotografia) junto a su equipo, sostiene una reunión con el presidente de BancoEstado, Mario Farren, para abordar las distintas contingencias que han afectado al sector agrícola, entre ellas, la situación que enfrenta la industria remolachera nacional. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

Desde el Valle del Elqui, productores señalaron que las intensas lluvias, desbordes de ríos y activación de quebradas han generado impactos que podrían comprometer la próxima temporada agrícola y el sustento de miles de familias vinculadas a la actividad pisquera en los valles del Elqui, Huasco, Quilimarí y Choapa.

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El agroclimatólogo de la Universidad de Talca, Patricio González, explicó que los eventos meteorológicos provocaron erosión de suelos, acumulación de barro en terrenos agrícolas y daños en parronales y sistemas productivos. “Hay una afectación desde el punto de vista agrícola y económico para quienes viven de esta actividad”, señaló.

El presidente de la Cooperativa Control Pisquero, Mauricio Stay, calificó como “una falta de respeto” las declaraciones del ministro y afirmó que los daños deben evaluarse en terreno. En la misma línea, la productora Clara Carmona manifestó su molestia por los dichos de la autoridad, asegurando que los agricultores enfrentan una situación compleja tras el temporal.

Mientras continúa la evaluación de pérdidas económicas, la Ruta Internacional CH-41, que conecta Vicuña con La Serena, fue habilitada nuevamente este sábado tras trabajos de reparación. El tránsito opera mediante bypass en los sectores de Marquesa y Pelicana, permitiendo restablecer la conectividad del Valle del Elqui con la capital regional.

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