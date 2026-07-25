Aguas del Valle hace llamado a uso acotado de agua potable para La Serena y Coquimbo tras las lluvias que afectaron a la región / Getty Images

Este sábado por la tarde, la empresa sanitaria Aguas del Valle utilizó sus redes sociales para hacer un llamado a los habitantes de La Serena y Coquimbo a utilizar el agua potable de manera acotada.

La solicitud se produjo luego de que la compañía informara que el sistema de captación de agua del río Elqui sufrió graves daños debido a la activación de quebradas y al aumento del caudal del río, provocado por las intensas lluvias que afectaron a la Región de Coquimbo hace unas semanas.

“Urgente: consumo de agua acotado. Usa el agua solo para lo esencial durante las próximas horas. El sistema sigue frágil por los daños en la captación ocasionados por el desborde del río Elqui”, señalaron.

“Las altas temperaturas elevan la demanda de agua y nuestros equipos continúan estabilizando el sistema”, agregaron.

La empresa recomendó a los usuarios priorizar el uso del agua potable para el consumo humano, la preparación de alimentos, la higiene personal y otras necesidades esenciales del hogar.

Asimismo, solicitó postergar actividades como el lavado de ropa, el lavado de vehículos y el riego de jardines.