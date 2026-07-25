El comentado caso de Manuel “El Chino” Orellana y las dos parvularias rescatadas en el Cajón del Maipo sigue dando que hablar y ahora llegó al fútbol chileno.

Alejandro Lorca, relator de TNT Sports que suele incorporar referencias a la contingencia nacional en sus relatos, hizo referencia al rescate durante la transmisión del partido entre Colo Colo y Deportes Limache, en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera 2026.

El narrador aprovechó un momento en que el “Cacique” resistía los ataques de su rival para hacer un particular paralelismo con el caso que ha estado en el centro de la polémica estos últimos días.

“Colo Colo atrás resistiendo, tolerando. Colo Colo en un refugio, no tan grato como el del Chino y las tías”, comentó Lorca, desatando las risas de su compañero de transmisión.

Como era de esperar, la frase no pasó inadvertida y se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los usuarios compartieron el particular momento protagonizado por Lorca.