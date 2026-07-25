;

VIDEO. Relator de TNT se acordó del “Chino y las tías” en pleno partido de Colo Colo y lanzó esta frase: ya es viral

Alejandro Lorca hizo referencia al comentado caso ocurrido en el Cajón del Maipo durante el duelo entre los albos y Deportes Limache.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

El comentado caso de Manuel “El Chino” Orellana y las dos parvularias rescatadas en el Cajón del Maipo sigue dando que hablar y ahora llegó al fútbol chileno.

Alejandro Lorca, relator de TNT Sports que suele incorporar referencias a la contingencia nacional en sus relatos, hizo referencia al rescate durante la transmisión del partido entre Colo Colo y Deportes Limache, en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera 2026.

Revisa también:

ADN

El narrador aprovechó un momento en que el “Cacique” resistía los ataques de su rival para hacer un particular paralelismo con el caso que ha estado en el centro de la polémica estos últimos días.

“Colo Colo atrás resistiendo, tolerando. Colo Colo en un refugio, no tan grato como el del Chino y las tías”, comentó Lorca, desatando las risas de su compañero de transmisión.

Como era de esperar, la frase no pasó inadvertida y se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los usuarios compartieron el particular momento protagonizado por Lorca.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad