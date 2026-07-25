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“La Casa del Dragón” entra en su recta final: qué queda por resolver en la temporada 3 y cuándo llegan los últimos capítulos

La serie de HBO Max está cerca de su fin con solo tres capítulos restantes y una guerra Targaryen que podría cambiar definitivamente el destino de Poniente.

Nelson Quiroz

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La guerra civil Targaryen se acerca a un nuevo punto de quiebre con el estreno del sexto episodio de la tercera temporada de La Casa del Dragón, una entrega que marcará el inicio de la recta final de la actual tanda de capítulos de la serie de HBO.

El episodio 3x06 llegará este domingo 26 de julio de 2026 a HBO Max, manteniendo el estreno semanal que ha seguido la producción.

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En Latinoamérica, el capítulo estará disponible a las 21:00 horas en Chile, Venezuela y Puerto Rico; mientras que en Argentina y Uruguay llegará a las 22:00 horas. Tras esta emisión, solo quedarán dos capítulos para cerrar la temporada.

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La historia encuentra a Rhaenyra Targaryen enfrentando las dificultades de gobernar Desembarco del Rey, pese a ocupar el Trono de Hierro. La reina deberá hacer frente a nuevas conspiraciones internas, mientras Daemon continúa investigando los asesinatos que afectan a la Guardia de la Ciudad y busca una forma de debilitar a los Verdes.

Al otro lado del conflicto, Aegon II y Aemond permanecen fuera del tablero principal, mientras los Hightower avanzan en sus movimientos estratégicos. Además, la serie prepara el desarrollo de figuras clave como Ormund Hightower, Criston Cole y los nuevos jinetes de dragón Hugh Martillo y Ulf el Blanco, cuyos próximos pasos podrían cambiar el rumbo de la guerra.

Fechas de la recta final

La tercera temporada tendrá ocho episodios en total y concluirá el próximo 9 de agosto de 2026. Antes del cierre, los capítulos 7 y 8 llegarán los domingos 2 y 9 de agosto, respectivamente.

Uno de los grandes debates entre los seguidores de la saga es la decisión de HBO de modificar algunos acontecimientos de Fuego y Sangre, el libro de George R.R. Martin.

Entre ellos, la adaptación de conflictos como la Batalla de Tumbleton, un enfrentamiento clave en la historia original que podría tener un tratamiento distinto en pantalla, priorizando sus consecuencias políticas y dramáticas por sobre la batalla misma.

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