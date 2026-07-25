“Cuando llegue el momento veremos qué pasará conmigo en Colo Colo; hoy trato de ser feliz y vivir el día a día”

Colo Colo venció por 3-1 a Deportes Limache en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera 2026. El triunfo mantiene a los albos como sólidos líderes en la tabla de posiciones, con trece puntos de ventaja sobre su escolta, Universidad Católica.

Tras el partido, Claudio Aquino fue el único jugador del “Cacique” que enfrentó los micrófonos en la zona mixta del Estadio Monumental. El volante argentino volvió a sumar minutos en el torneo luego de dos meses de ausencia por una lesión en la rodilla y habló sobre su futuro.

Consultado sobre su continuidad en Macul, el mediocampista, que ayer cumplió 35 años y termina contrato a fin de año, optó por la mesura y respondió: “Hay que vivir el día a día. Después de la lesión que tuve trato de vivir el día a día, de ser feliz, estar tranquilo y solo pienso en el hoy. En el mañana y en qué pasará más adelante, no”.

“Cuando llegue el momento veremos”, agregó Aquino, dejando abierta la incógnita sobre su futuro en Colo Colo.

El volante también se refirió a la llegada del portero caboverdiano Vozinha, cuyo fichaje fue confirmado por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. “Viene un compañero nuevo y hay que tratar de ayudarlo, que venga a sumarse al grupo y a tirar para adelante como lo hacemos todos. Cuando venga le daremos la bienvenida y trataremos de ayudarlo en lo que sea", afirmó.

Además, dejó un mensaje para el joven arquero albo Gabriel Maureira, quien podría dejar la titularidad ante el arribo del mundialista: “Gabriel ha hecho un gran trabajo, todavía es chico y tiene que seguir haciendo lo que viene haciendo”.

“El respaldo de nosotros y del cuerpo técnico lo tiene. Después son decisiones que se pueden llegar a tomar. Desde ese lado trataremos de apoyar a Gabriel, que cuando tuvo que atajar lo hizo muy bien”, sentenció.