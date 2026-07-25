Prime Video presentó este fin de semana el primer adelanto oficial de la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder durante un multitudinario panel en el Hall H de la San Diego Comic-Con, donde confirmó que los nuevos episodios debutarán en noviembre de 2026.

El avance mostró una Tierra Media mucho más oscura, marcada por la guerra y el ascenso definitivo de Sauron en su misión por forjar el Anillo Único.

Adam Young as Marnûkh PRIME VIDEO Ampliar

La historia transcurrirá cinco años después de la caída de Eregion y mostrará a los pueblos libres formando alianzas para intentar frenar al Señor Oscuro antes de que consolide su dominio sobre la Tierra Media.

Entre las principales novedades, la producción reveló nuevos integrantes del elenco. Eddie Marsan interpretará a Thrain, hermano mayor de Durin IV; Andrew Richardson será Anárion, hijo de Elendil y hermano de Isildur; mientras que Adam Young dará vida a Marnûkh, un enigmático orco. Ellos se suman a los ya anunciados Jamie Campbell Bower como Celeborn y Zubin Varla como Khamûl el Oriental.

Uno de los anuncios que más sorprendió a los fanáticos fue la incorporación de Simon Pegg, quien pondrá voz al Balrog, personaje que hablará por primera vez en una producción basada en la obra de J.R.R. Tolkien. Además, el panel fue interrumpido por la aparición de cuatro Nazgnagôl, los Espectros del Anillo de la Segunda Edad, creados especialmente para esta temporada.

Jamie Campbell Bower PRIME VIDEO Ampliar

¿Y cuándo salen los capítulos?

Prime Video también confirmó el calendario de estreno: los primeros cuatro episodios llegarán el 11 de noviembre; los capítulos cinco y seis se estrenarán el 18 de noviembre; y el desenlace de la temporada, compuesto por los dos últimos episodios, estará disponible el 25 de noviembre de 2026.