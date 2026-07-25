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Dos trabajadoras resultan lesionadas tras explosión por gas en Bellavista

Dos personas resultaron lesionadas la mañana de este sábado tras una explosión registrada en un local comercial del barrio Bellavista, en la comuna de Providencia.

Verónica Villalobos

28 DE NOVIEMBRE DE 2025/VALPARAISOFOTO: OSCAR GUERRA / UNO NOTICIAS

28 DE NOVIEMBRE DE 2025/VALPARAISO FOTO: OSCAR GUERRA / UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

La emergencia ocurrió en un establecimiento ubicado en la intersección de avenida Bellavista con Capellán Abarzúa, frente a la Clínica Santa María, hasta donde concurrieron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago para controlar la situación.

De acuerdo con la información preliminar, la explosión se produjo por una acumulación de gas al interior del recinto.

El capitán Felipe Salinas, de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, informó que las afectadas son dos trabajadoras del local, ambas de aproximadamente 25 años. Una de ellas sufrió quemaduras de primer grado en el pecho, rostro y extremidades, mientras que la segunda presentó lesiones en un antebrazo y un pie.

Ambas víctimas fueron trasladadas al Hospital del Salvador para recibir atención médica.

Según explicó el oficial, el accidente se originó por “una mala manipulación en el cambio de un cilindro de gas”, lo que provocó que el combustible entrara en contacto con una cocina que permanecía encendida. Esto generó la inflamación y posteriormente una onda expansiva que causó daños al interior del local.

Bomberos trabajó en el lugar para controlar la emergencia y verificar que no existieran nuevos riesgos asociados a la fuga de gas.

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