Conmebol anuncia al árbitro para la revancha de O’Higgins ante Boca y así reaccionan en Argentina: “Preocupación”

La Conmebol dio a conocer al árbitro que dirigirá la revancha entre O’Higgins y Boca Juniors por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, duelo que se disputará el próximo jueves 30 de julio en el Estadio El Teniente de Rancagua.

El juez designado por el ente rector del fútbol sudamericano fue el réferi colombiano Wilmar Roldán, quien será asistido por sus compatriotas Jhon León y Jhon Gallego como jueces de línea.

Jhon Ospina oficiará como cuarto árbitro, mientras que David Rodríguez será el primer responsable del VAR, con Keiner Jiménez como AVAR.

El cuadro xeneize se impuso por 1-0 en el duelo de ida disputado en La Bombonera, por lo que el elenco chileno tendrá la obligación de revertir la serie en casa. Por lo mismo, Roldán tendrá un papel clave en un partido que promete ser de alta intensidad.

La reacción en Argentina por la elección de Wilmar Roldán

La designación del juez colombiano, eso sí, no cayó bien al otro lado de la cordillera. La prensa argentina reaccionó de inmediato a la decisión de la Conmebol y repasó los últimos antecedentes negativos de Boca Juniors con el réferi.

“La mala noticia que Boca recibió de Conmebol para la revancha con O’Higgins”, tituló el diario Olé. Luego, agregó: “Roldán tiene presencia en muchos hitos negativos de la historia reciente, con datos que -de cara a un partido decisivo- son alarmantes: de los últimos cuatro golpes fuertes que tuvo el club a nivel futbolístico, Wilmar lo dirigió en tres".

Por su parte, el medio MDZ señaló: “Boca recibió una noticia que genera preocupación antes de la revancha con O’Higgins”. En tanto, el Clarín lanzó una advertencia: "Boca, con la guardia alta en Chile“, aludiendo al último antecedente del árbitro colombiano con el equipo trasandino.

“Fue el encargado de impartir justicia en la derrota por 1-0 ante Universidad Católica, en La Bombonera, el 29 de mayo, resultado que significó la eliminación del equipo de la Copa Libertadores", señalaron.

Lo cierto es que Roldán tampoco ha dejado buenos recuerdos en Chile. Si bien dirigió la final de la Copa América 2015, donde La Roja se coronó campeona por primera vez, desde entonces ha sido protagonista de varias derrotas polémicas de la escuadra nacional, tanto en Eliminatorias como en la Copa América.

Uno de sus episodios más recordados ocurrió en la Copa América 2024, disputada en Estados Unidos. Esa vez, en el empate sin goles ante Canadá que significó la eliminación del cuadro de Ricardo Gareca, expulsó de forma inexplicable a Gabriel Suazo y provocó un reclamo de la Federación de Fútbol de Chile. A O’Higgins, en tanto, nunca lo ha dirigido.