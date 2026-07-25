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Influencer fue asesinada por su esposo dos semanas después de denunciarlo por pedofilia

Sara Gilson, de 43 años, había acusado públicamente a Jeremiah “Shawn” Duffey en TikTok y mantenía una orden de protección en su contra. La policía investiga el caso como un homicidio seguido de suicidio ocurrido en Oklahoma.

Verónica Villalobos

Influencer fue asesinada por su esposo dos semanas después de denunciarlo por pedofilia

La influencer y peluquera estadounidense Sara Gilson, de 43 años, fue asesinada presuntamente por su esposo, Jeremiah “Shawn” Duffey, dos semanas después de denunciar públicamente en redes sociales que él era un pedófilo. Tras el crimen, el hombre se habría quitado la vida.

Según informó la revista People, el hecho quedó al descubierto el jueves 23 de julio, cuando la policía de Owasso, en el estado de Oklahoma, acudió a una vivienda tras recibir una denuncia por un presunto homicidio seguido de suicidio.

En el lugar, los funcionarios encontraron el cuerpo de Gilson con un impacto de bala y el de Duffey, de 48 años, sin vida. Ambos fueron hallados por uno de los hijos de la víctima, quien salió en busca de ayuda hasta la casa de una vecina, desde donde se alertó a las autoridades.

Las primeras diligencias apuntan a que Duffey disparó contra su esposa antes de quitarse la vida.

El caso cobró notoriedad luego de que el pasado 11 de julio Sara Gilson publicara un video en TikTok, visiblemente afectada, sumándose a una tendencia de la plataforma. En el registro escribió: “Preparándome para cuando Netflix estrene un documental sobre mi futuro exmarido, de quien acabo de enterarme que es un pedófilo” y agregó: “Ojalá estuviera bromeando”.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el 10 de junio la mujer compareció ante un tribunal para solicitar que se mantuviera vigente una orden de protección de emergencia en contra de Duffey, derivada de una denuncia presentada en 2021, la que le prohibía acercarse a menos de 91 metros de ella.

Ese mismo día, además, otra mujer solicitó una orden de protección en representación de su hija de 15 años, quien acusó a Duffey entrenador de su equipo de básquetbol de realizar tocaciones indebidas.

La denuncia sostiene que otro entrenador sorprendió al hombre besando y tocando a la adolescente. La menor también relató que anteriormente había recibido mensajes del sujeto, que este la invitó a su habitación de hotel durante un torneo fuera de la ciudad y que incluso le ofreció dinero para que guardara silencio.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer todos los antecedentes del caso.

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