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VIDEO. “Percy Jackson y los dioses del Olimpo” anuncia fecha de estreno de su tercera temporada en Disney+

La serie basada en los libros de Rick Riordan adapta “La maldición del Titán” y nuevos desafíos para el semidiós.

Nelson Quiroz

Percy Jackson

Percy Jackson

El universo de Percy Jackson y los dioses del Olimpo volvió a conquistar el Hall H de la Comic-Con de San Diego con nuevos anuncios sobre su tercera temporada, que ya tiene fecha de estreno confirmada.

El elenco principal de la producción participó en un panel especial junto a los productores ejecutivos Dan Shotz y Craig Silverstein, donde adelantaron detalles de los nuevos episodios y sorprendieron a los fanáticos con la presentación exclusiva de la primera escena del capítulo inicial de la temporada.

La tercera entrega llevará por primera vez a la pantalla la historia de La maldición del Titán, el tercer libro de la saga escrita por Rick Riordan. En esta nueva aventura, Percy Jackson deberá enfrentar desafíos mayores tras la desaparición de Annabeth Chase y el avance de la Gran Profecía del Oráculo de Delfos, que podría definir el futuro del Olimpo.

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La trama pondrá en el centro el destino de uno de los semidioses hijos de los llamados “Tres Grandes”, cuya existencia podría significar la salvación o la destrucción del mundo de los dioses.

Durante el evento, Walker Scobell, quien interpreta a Percy Jackson, estuvo acompañado por Aryan Simhadri (Grover Underwood), Charlie Bushnell (Luke Castellan), Tamara Smart (Thalia Grace), Levi Chrisopulos (Nico Di Angelo) y Olive Abercrombie (Bianca Di Angelo). Leah Sava Jeffries, intérprete de Annabeth Chase, participó mediante un mensaje grabado debido a que se encuentra rodando otro proyecto.

Las dos primeras temporadas de Percy Jackson y los dioses del Olimpo ya están disponibles en Disney+, mientras que la nueva entrega llegará el próximo 20 de noviembre y promete continuar expandiendo el universo basado en la exitosa saga literaria de Disney Hyperion.

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