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VIDEO. ¿Superará a la Batalla de los Bastardos? “La Casa del Dragón” 3 debuta con la esperada Batalla del Gaznate y así puedes ver el estreno en Chile

La esperada tercera temporada de la precuela de Juego de Tronos debutará este fin de semana en HBO y HBO Max.

Nelson Quiroz

House of the Dragon - HBO

House of the Dragon - HBO

La espera terminó para los fanáticos de La Casa del Dragón. La tercera temporada de la exitosa serie basada en el universo creado por George R. R. Martin se estrenará este domingo 21 de junio en Chile a través de HBO y HBO Max, marcando el regreso de una de las producciones más vistas de la televisión.

El primer episodio estará disponible desde las 21:00 horas en Chile y tendrá una duración de 72 minutos. La nueva temporada contará con ocho capítulos, que serán estrenados semanalmente hasta agosto.

La principal novedad es que la serie comenzará con uno de los acontecimientos más esperados por los seguidores de la saga: la Batalla del Gaznate, considerada uno de los enfrentamientos más sangrientos y decisivos de la llamada Danza de los Dragones, la guerra civil que enfrenta a los bandos liderados por Rhaenyra Targaryen y Aegon II.

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La tercera temporada retoma la historia tras el polémico final de la segunda entrega, que dejó el conflicto a punto de estallar. Ahora, la producción promete un cambio de ritmo, con mayor protagonismo de las batallas, enfrentamientos entre dragones y consecuencias definitivas para los principales personajes.

Entre los regresos confirmados destacan Emma D’Arcy, Matt Smith y Olivia Cooke, mientras que nuevos personajes se incorporarán a la historia para ampliar el conflicto que sacude a Poniente.

Además, HBO confirmó que esta será la penúltima temporada de la serie. La historia concluirá con una cuarta entrega, que pondrá fin al relato de la caída del poder de los Targaryen y el declive de los dragones.

Con más acción, nuevas alianzas y una guerra que finalmente llegará a gran escala, La Casa del Dragón busca recuperar el espíritu épico que convirtió a Game of Thrones en un fenómeno mundial.

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