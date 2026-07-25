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Prisión preventiva para sujeto que bailó desnudo sobre autos en Iquique: había sido expulsado de Chile en 2023

El ciudadano colombiano fue formalizado por desórdenes públicos y ofensas al pudor. La Fiscalía informó que había sido expulsado del país tras ser condenado por robo en lugar habitado, pero reingresó de forma ilegal.

Verónica Villalobos

Prisión preventiva para sujeto que bailó desnudo sobre autos en Iquique: había sido expulsado de Chile en 2023

Santiago

El Juzgado de Garantía de Iquique decretó la medida cautelar de prisión preventiva para un ciudadano colombiano que fue detenido tras desnudarse y bailar sobre vehículos estacionados en el sector Península de la ciudad. El imputado ya había sido expulsado de Chile en 2023 luego de ser condenado por un delito de robo en lugar habitado.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de julio, cerca de las 15:47 horas, en la intersección de las calles Santa Coloma de Farners y Capitán Roberto Pérez. Según los antecedentes de la investigación, el hombre se subió al techo de una camioneta, se quitó la ropa y comenzó a bailar mientras sostenía piedras en sus manos.

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El episodio ocurrió en un sector de alta concurrencia debido a la presencia de restaurantes, viviendas, un centro recreacional infantil, espacios deportivos y la Playa Cavancha.

La abogada asistente de la Fiscalía de Iquique, Kelly Pérez, explicó que la conducta del imputado fue observada por transeúntes y vecinos, quienes alertaron a Carabineros. Añadió que su actuar alteró la tranquilidad del sector y ofendió el pudor al exhibir sus genitales en la vía pública.

Durante la formalización, la Fiscalía informó que el imputado registraba antecedentes por delitos graves y que en 2022 fue condenado por robo en lugar habitado. Como parte de esa sentencia, se decretó su expulsión del territorio nacional, medida que fue ejecutada por la Policía de Investigaciones en 2023.

Sin embargo, el sujeto reingresó al país y volvió a cometer delitos, según expuso el Ministerio Público.

El tribunal lo formalizó por los delitos de desórdenes públicos y ofensas al pudor, decretando su prisión preventiva por considerar que existe peligro de fuga. Además, fijó una caución de 10 UTM, equivalente a cerca de $716.500, para acceder a la libertad y estableció un plazo de investigación de 60 días.

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