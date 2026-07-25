Ignacio “La Jaula” Bahamondes ya tiene fecha y rival para su próxima pelea en la UFC: anuncio oficial

Ignacio Bahamondes ya tiene fecha y rival confirmado para su regreso a la UFC. “La Jaula” volverá al octágono el sábado 12 de septiembre para enfrentar al ruso Muslim Salikhov.

El combate marcará el debut del peleador chileno en la categoría wélter (170 libras o 77 kilos), dejando atrás la división de peso ligero (155 libras o 70 kilos), donde viene de sumar dos derrotas consecutivas.

Con el cambio de categoría, Bahamondes intentará cortar una negativa racha. En su último combate, el pasado 28 de marzo, perdió ante el azerbaiyano Tofiq Musayev en UFC Seattle, mientras que en junio de 2025 fue derrotado por el azerí Rafael Fiziev.

Por su parte, Salikhov cuenta con un historial de 15 victorias por KO/TKO. En su última pelea, perdió por TKO frente al serbio Uros Medic en UFC Vegas 118. La derrota terminó con una racha de dos triunfos para el ruso.

Aún no se ha definido la distribución de la cartelera de ‘Noche UFC’ 2026, por lo que ‘La Jaula’ podría formar parte tanto de los combates preliminares como de la cartelera estelar.