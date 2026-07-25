;

Ignacio “La Jaula” Bahamondes ya tiene fecha y rival para su próxima pelea en la UFC: anuncio oficial

El chileno volverá al octágono para enfrentar al ruso Muslim Salikhov, en un combate que marcará su debut en el peso wélter.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Jeff Bottari

Ignacio Bahamondes ya tiene fecha y rival confirmado para su regreso a la UFC. “La Jaula” volverá al octágono el sábado 12 de septiembre para enfrentar al ruso Muslim Salikhov.

El combate marcará el debut del peleador chileno en la categoría wélter (170 libras o 77 kilos), dejando atrás la división de peso ligero (155 libras o 70 kilos), donde viene de sumar dos derrotas consecutivas.

Revisa también:

ADN

Con el cambio de categoría, Bahamondes intentará cortar una negativa racha. En su último combate, el pasado 28 de marzo, perdió ante el azerbaiyano Tofiq Musayev en UFC Seattle, mientras que en junio de 2025 fue derrotado por el azerí Rafael Fiziev.

Por su parte, Salikhov cuenta con un historial de 15 victorias por KO/TKO. En su última pelea, perdió por TKO frente al serbio Uros Medic en UFC Vegas 118. La derrota terminó con una racha de dos triunfos para el ruso.

Aún no se ha definido la distribución de la cartelera de ‘Noche UFC’ 2026, por lo que ‘La Jaula’ podría formar parte tanto de los combates preliminares como de la cartelera estelar.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad