El gimnasta inglés Gabriel Langton protagonizó uno de los momentos más tensos de los Juegos de la Commonwealth en Glasgow, luego de sufrir una dura caída durante su presentación en la barra fija de la competencia masculina por equipos.

El deportista de 19 años perdió el control al intentar completar una maniobra y cayó de cabeza sobre la colchoneta, generando preocupación inmediata entre los asistentes. La prueba fue detenida mientras el equipo médico ingresaba al recinto para atenderlo.

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Según informaron medios británicos, Langton permaneció inmóvil durante los primeros minutos, aunque posteriormente respondió a los especialistas moviendo sus piernas y manos. Cerca de una docena de profesionales participaron en su estabilización antes de retirarlo en camilla, con un collar cervical, rumbo a un hospital de Glasgow. El público despidió al atleta con aplausos mientras era evacuado.

La delegación de Inglaterra confirmó que el gimnasta estaba consciente al momento de recibir asistencia. “Agradecemos a los equipos médicos que respondieron de inmediato para brindar ayuda. Langton ha sido trasladado al hospital y compartiremos más información cuando esté disponible”, señalaron desde el equipo.

Tras el accidente, la competencia pudo continuar. Inglaterra, que buscaba su cuarto título consecutivo en la disciplina, terminó quedándose con la medalla de plata, mientras que Canadá se llevó el oro y Australia completó el podio con el bronce.

Su compañero Luke Whitehouse reconoció la dificultad emocional de continuar tras el incidente. “Fue muy duro verlo. Tuvimos que recomponernos, dejarlo a un lado mentalmente y concentrarnos en nuestro trabajo”, comentó.

Langton llegó a Glasgow como reemplazo del seis veces medallista olímpico Max Whitlock y contaba con antecedentes destacados en categorías juveniles, incluyendo medallas en campeonatos europeos. La organización informó que entregará nuevos antecedentes sobre su estado de salud una vez que estén disponibles.