Continúan las emergencias por lluvias en Chile: Senapred activa Alerta Roja en Molina y Curicó por río Palos

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para las comunas de Molina y Curicó, en la Región del Maule, debido al aumento del caudal del río Palos en junta con Colorado, ubicado en la zona precordillerana de ambas comunas.

La medida se adoptó luego de que la Dirección General de Aguas (DGA) informara que la estación hidrométrica alcanzó valores correspondientes a umbral rojo, lo que implica un incremento del riesgo para la población cercana al curso de agua. Según el organismo, las estaciones ubicadas aguas abajo permanecen, por ahora, dentro de rangos normales.

Con esta decisión, Senapred canceló la Alerta Amarilla por crecida que había sido decretada durante la mañana de este sábado y activó la Alerta Roja, vigente desde esta jornada y hasta que las condiciones permitan su modificación.

Desde el organismo señalaron que, debido a la extensión y severidad del evento, se movilizarán todos los recursos disponibles para enfrentar la emergencia y controlar la evolución del fenómeno, con el objetivo de reducir posibles impactos en las personas, sus viviendas y el entorno.