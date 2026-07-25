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Doble terremoto en Venezuela: cifra de fallecidos supera los 5.500 a un mes de la tragedia

Las autoridades actualizaron el balance del desastre y confirmaron 5.546 muertos, más de 16 mil heridos y 190 edificios completamente destruidos, mientras continúan las réplicas.

Nelson Quiroz

Terremoto Venezuela

Terremoto Venezuela / Anadolu

A un mes del doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela, las autoridades actualizaron el balance de la emergencia y confirmaron que la cifra de víctimas fatales ascendió a 5.546 personas, mientras que 16.740 resultaron heridas, tras la incorporación de nuevos fallecidos al registro oficial.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que desde los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos el pasado 24 de junio, se han contabilizado más de 1.400 réplicas, lo que ha dificultado las labores de recuperación en las zonas afectadas.

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VENEZUELA-EARTHQUAKE-AFTERMATH / FEDERICO PARRA

Según el reporte, 17.907 personas perdieron sus viviendas y 128.324 familias han recibido algún tipo de asistencia. Además, las autoridades indicaron que 6.462 personas fueron rescatadas durante las operaciones de emergencia.

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El impacto sobre la infraestructura también continúa siendo significativo. El balance oficial señala que 190 edificios quedaron completamente destruidos, mientras cientos de inmuebles presentan daños de distinta consideración. Para atender a los damnificados, el Gobierno habilitó 107 albergues temporales, donde actualmente permanecen 23.811 personas.

En paralelo, las autoridades informaron que 47.942 pacientes han recibido atención médica y que las tareas de respuesta cuentan con el despliegue de cerca de 31 mil funcionarios, además del apoyo de 2.278 rescatistas internacionales y más de 31 mil voluntarios.

En medio de la emergencia, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) señaló que ya ha entregado ayuda a más de 100 mil personas y proyecta ampliar esa asistencia hasta alcanzar a 500 mil afectados durante los próximos dos meses, si dispone del financiamiento necesario.

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