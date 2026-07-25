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Ex chica reality revela que su bebé fue sometida a un procedimiento quirúrgico: “Yo estaba muy nerviosa”

El procedimiento se realizó a pocas semanas del nacimiento de la menor. La modelo explicó cómo fue la intervención y por qué decidió hablar públicamente de la experiencia.

Verónica Villalobos

Ex chica reality revela que su bebé fue sometida a un procedimiento quirúrgico: “Yo estaba muy nerviosa”

Ex chica reality revela que su bebé fue sometida a un procedimiento quirúrgico: “Yo estaba muy nerviosa” / Diego Cerro Jimenez

Santiago

La modelo e influencer Wilma González reveló que su hija Martina, de un mes y medio de vida, debió someterse a un procedimiento quirúrgico para corregir un frenillo corto que estaba dificultando su alimentación.

A través de sus redes sociales, González explicó que desde el nacimiento de la bebé la lactancia se realizaba a libre demanda, pero las tomas se extendían por casi una hora y, aun así, la menor volvía a pedir pecho poco tiempo después.

Ante esta situación, decidió buscar una evaluación profesional, ya que, según relató, descartaba que el problema estuviera relacionado con la producción de leche. Tras la revisión de una odontopediatra, se detectó que Martina presentaba un frenillo corto que limitaba el movimiento normal de la lengua.

Por esta razón, la menor fue sometida a una frenectomía, un procedimiento ambulatorio que consiste en cortar el frenillo ubicado bajo la lengua para mejorar su movilidad y favorecer la succión.

La modelo reconoció que enfrentó el procedimiento con mucho nerviosismo y señaló que fue su pareja, Nicolás Seguel, quien acompañó a la bebé durante la intervención.

Pese a la preocupación inicial, González aseguró que todo resultó de buena manera. Según contó, la menor sangró muy poco, lloró brevemente y evolucionó favorablemente, por lo que ahora continúa con ejercicios destinados a aprender un nuevo patrón de succión.

Finalmente, la influencer explicó que decidió compartir su experiencia para visibilizar que, cuando existen dificultades con la lactancia, no siempre el origen está en la producción de leche, sino que también pueden existir limitaciones funcionales, como un frenillo corto, cuya detección y tratamiento oportuno pueden marcar una diferencia en la alimentación del bebé.

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