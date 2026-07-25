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Partidos del fútbol chileno hoy 25 de julio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este sábado contempla cinco partidos, dos del Campeonato Nacional y tres de la Primera B.

Javier Catalán

FOTO:MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/AGENCIAUNO

FOTO:MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/AGENCIAUNO / MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/AGENCIAUNO

Hoy, sábado 25 de julio, el fútbol chileno sigue movido con una agenda que contempla cinco partidos.

Dos de ellos son por la fecha 16 de la Liga de Primera, mientras que los tres restantes son de la jornada 16 de la Primera B.

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Liga de Primera

La acción de día sábado la abrirán Huachipato y Cobresal, que se enfrentarán en el Estadio Huachipato Cap-Acero a las 17:30 horas, con arbitraje de Héctor Jona. Este partido será transmitido por TNT Sports Premium, HBO Max y por T13.

Cerrarán la jornada sabatina de Primera División Universidad Católica recibiendo a Deportes La Serena en el Claro Arena a las 20:00 horas, con el juez José Cabero dirigiendo el encuentro. Este compromiso será transmisión de ADN Deportes y por televisión podrás verlo por TNT Sports y HBO Max.

Primera B

El primer partido del sábado en la división de plata lo disputarán Santiago Wanderers y Unión San Felipe en el Estadio Elías Figueroa a partir de las 12:30 horas, con arbitraje de Francisco Gaggero y tranmisión de TNT Sports y HBO Max.

Les seguirán Curicó Unido y San Luis que se verán las caras en el Estadio Bicentenario La Granja a las 15:00 horas. Víctor Abarzúa será el juez del encuentro, que será transmisión de TNT Sports y HBO Max.

Cierran la jornada de sábado Cobreloa recibiendo a Deportes Santa Cruz en el Estadio Zorros del Desierto a las 17:30 horas. El partido será arbitrado por Cristián Droguett y podrás verlo a través de TNT Sports y HBO Max.

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