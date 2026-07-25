Un familiar de Maureira se entera del fichaje de Vozinha y así reacciona: contundente mensaje a Colo Colo

Colo Colo venció por 3-1 a Deportes Limache en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera 2026. El triunfo mantiene a los albos como sólidos líderes en la tabla de posiciones, con trece puntos de ventaja sobre su escolta, Universidad Católica.

Más allá de la victoria, el partido estuvo marcado por un anuncio que remeció el mercado de fichajes. En la previa del encuentro, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó que el arquero caboverdiano Vozinha se convertirá en nuevo refuerzo de Colo Colo.

La llegada del portero sensación del Mundial 2026 abrirá una nueva disputa en el arco albo y amenaza con quitarle la titularidad a Gabriel Maureira, una situación que no cayó bien en el entorno del guardameta de 19 años.

El descargo del entorno de Maureira

Tras el compromiso en el Estadio Monumental, el tío de Gabriel Maureira, Roberto Morales, se refirió a la llegada de Vozinha y dejó una contundente reflexión sobre el futuro de su sobrino. “Vozinha ya tiene 40 años y no me parece, hay que darle la confianza a los canteranos”, dijo en diálogo con Minuto 90.

“Por sobre todas las cosas, ellos mojan la camiseta y aman al club. Esa plata que se gastan en traer a otros jugadores, que la gasten en ellos. Mi sobrino ama a Colo Colo, lo conozco chiquitito y no me parece que traigan a otros jugadores", agregó.

En esa línea, Morales señaló que “lógicamente que el equipo de repente necesita refuerzos, pero en este caso no tienen que traer a un arquero, tienen que darle confianza a Gabriel”.

“Asumir esa responsabilidad no fue fácil para él. Nosotros vinimos de una familia muy numerosa, tiene hermanos chicos y también tuvieron una vida bien complicada, bien sufrida. Mentalmente ha sido muy fuerte, yo lo felicito a él y quiero ir a darle un abrazo. No quiero despertar más de esto", añadió emocionado.

Por último, el tío de Gabriel Maureira destacó el crecimiento que ha experimentado el joven arquero. “Está en proceso de crecimiento, asumiendo una responsabilidad gigante que no la asume cualquiera. Yo tengo una confianza tremenda en él, lo vi crecer, jugar en el barro. Siempre hay que estar ahí cuando él se equivoca, siempre no hay que criticarlo, nada de eso. El niño está creciendo y está demostrando que puede, y eso va a ser para el futuro de la selección también”, sentenció.