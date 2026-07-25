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Willy Semler habla por primera vez sobre su enfermedad y aclara rumores en torno a su estado

El actor nacional entregó detalles de su diagnóstico, explicó cómo ha cambiado su vida y respondió a las versiones que apuntaban a un supuesto abandono por parte de cercanos.

Verónica Villalobos

Willy Semler

Willy Semler

Santiago

El actor nacional Willy Semler rompió el silencio sobre el complejo momento de salud que enfrenta tras ser diagnosticado con polineuropatía desmielinizante inflamatoria periférica, enfermedad que actualmente le impide desplazarse por sus propios medios y lo mantiene utilizando una silla de ruedas.

En conversación con el programa Primer Plano, Semler relató cómo evolucionó su condición y aseguró que todo ocurrió de manera inesperada.

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“Fue una progresión muy rápida y desconcertante al mismo tiempo porque de un día para el otro ya no podía hacer ciertas cosas. Era bien raro adaptarse a esta condición, es bien incierto porque uno no sabía qué era lo que estaba pasando”, afirmó.

El actor explicó que continúa con un proceso de rehabilitación para recuperar movilidad, aunque reconoció que aún enfrenta importantes limitaciones físicas.

Aún siento una especie de parálisis en las piernas, por eso estoy haciendo ejercicios para ponerme de pie. Las manos todavía son bastante inútiles, soy bastante dependiente en todo sentido”, señaló.

Semler también aprovechó la entrevista para desmentir las versiones que apuntaban a un supuesto abandono por parte de sus colegas, asegurando que fue él quien decidió mantener en reserva su diagnóstico.

Eso fue una huevada, no me vengan con esa morbosidad, ¿de dónde lo sacaron? Desde que me enfermé no entregué ninguna información”, sostuvo.

Asimismo, explicó que solo un grupo reducido de personas conocía su situación y les pidió mantener absoluta discreción.

“A los pocos amigos que les comuniqué les dije, por favor, que mantuvieran reserva absoluta. No quiero que esto se transforme en esa misma morbosidad”, concluyó.

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