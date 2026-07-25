;

Un chileno deslumbra ante el continente: medalla de oro y nuevo récord nacional

Elías Ardiles, nadador chileno y estudiante de la UC, brilló en los FISU America Games de Lima 2026, el principal evento multideportivo universitario del continente.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Instagram @deportesuc

Instagram @deportesuc

El nadador chileno Elías Ardiles estableció un nuevo récord nacional en los 100 metros mariposa tras conquistar la medalla de oro en los FISU America Games de Lima 2026, el evento multideportivo universitario más importante del continente.

El estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica, de 21 años, se quedó con la presea dorada con un tiempo de 52.54 segundos, marca que le permitió batir tanto el récord de los FISU America Games como el récord nacional absoluto en la prueba.

Revisa también:

ADN

El logro cobra especial valor considerando el dominio de los norteamericanos en todas las pruebas individuales en las que participaron, ocupando el primer, segundo y tercer lugar. Esta fue la única en que no pudieron quedarse con el oro.

“Estoy muy contento, había preparado la prueba, la tenía mentalizada y tenía programado lo que iba a hacer. Las sensaciones fueron muy buenas, creo que afronté la prueba de la mejor manera posible y gracias a Dios se pudo dar una muy buena marca y una medalla”, declaró Ardiles en diálogo con Deportes UC.

“Es emocionante, es la segunda vez que represento a la UC en un torneo internacional y siempre es una alegría tremenda dejar a la universidad en lo más alto posible. Se siente el apoyo también de los directivos y sin duda que ayuda a la hora de competir”, agregó.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad