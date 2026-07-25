Un chileno deslumbra ante el continente: medalla de oro y nuevo récord nacional

El nadador chileno Elías Ardiles estableció un nuevo récord nacional en los 100 metros mariposa tras conquistar la medalla de oro en los FISU America Games de Lima 2026, el evento multideportivo universitario más importante del continente.

El estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica, de 21 años, se quedó con la presea dorada con un tiempo de 52.54 segundos, marca que le permitió batir tanto el récord de los FISU America Games como el récord nacional absoluto en la prueba.

El logro cobra especial valor considerando el dominio de los norteamericanos en todas las pruebas individuales en las que participaron, ocupando el primer, segundo y tercer lugar. Esta fue la única en que no pudieron quedarse con el oro.

“Estoy muy contento, había preparado la prueba, la tenía mentalizada y tenía programado lo que iba a hacer. Las sensaciones fueron muy buenas, creo que afronté la prueba de la mejor manera posible y gracias a Dios se pudo dar una muy buena marca y una medalla”, declaró Ardiles en diálogo con Deportes UC.

“Es emocionante, es la segunda vez que represento a la UC en un torneo internacional y siempre es una alegría tremenda dejar a la universidad en lo más alto posible. Se siente el apoyo también de los directivos y sin duda que ayuda a la hora de competir”, agregó.