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Alerta en pleno centro de Santiago: intensa emanación de humo desde cámara eléctrica activa operativo de Bomberos

El incidente ocurrió en Almirante Barroso con Agustinas y generó preocupación entre residentes por un posible incendio. No se reportan personas lesionadas, pero los semáforos quedaron fuera de servicio.

Nelson Quiroz

Vicente Quiñones

Alerta en pleno centro de Santiago: intensa emanación de humo desde cámara eléctrica activa operativo de Bomberos

Alerta en pleno centro de Santiago: intensa emanación de humo desde cámara eléctrica activa operativo de Bomberos

01:19

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Un operativo de emergencia se desarrolló durante la mañana de este sábado en el centro de Santiago, luego de que una cámara subterránea de la red eléctrica comenzara a emanar una gran cantidad de humo.

La situación generó la rápida llegada de equipos de Bomberos la intersección de Almirante Barroso con Agustinas, mientras vecinos de un edificio cercano alertaban sobre posibles fallas eléctricas al interior del inmueble.

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Según relataron residentes del sector, la emergencia provocó intermitencias en el suministro eléctrico, con luces que se encendían y apagaban, además de un fuerte olor a humo que se percibía tanto en la vía pública como en los departamentos.

De acuerdo con la información preliminar, el incidente se originó por un cortocircuito en una cámara que alberga cables de la red eléctrica, lo que también habría generado chispas y preocupación entre los habitantes por un eventual incendio estructural. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni daños mayores en el edificio.

Producto del procedimiento, no fue necesario suspender completamente el tránsito, aunque una pista de Almirante Barroso permanece restringida en dirección al oriente. Además, los semáforos de la intersección con Agustinas quedaron fuera de servicio mientras se desarrollan los trabajos de emergencia.

Bomberos continúa evaluando la situación para controlar completamente el incidente y determinar el origen exacto de la falla eléctrica.

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